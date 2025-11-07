Harga InsurAce Hari Ini

Harga live InsurAce (INSUR) hari ini adalah $ 0.00225769, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi INSUR ke USD saat ini adalah $ 0.00225769 per INSUR.

InsurAce saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 155,528, dengan suplai yang beredar 68.89M INSUR. Selama 24 jam terakhir, INSUR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 15.2, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, INSUR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar InsurAce (INSUR)

Kapitalisasi Pasar $ 155.53K$ 155.53K $ 155.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 225.77K$ 225.77K $ 225.77K Suplai Peredaran 68.89M 68.89M 68.89M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

