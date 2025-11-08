Harga Interactively Hari Ini

Harga live Interactively ($IXLY) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $IXLY ke USD saat ini adalah -- per $IXLY.

Interactively saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,171.11, dengan suplai yang beredar 998.71M $IXLY. Selama 24 jam terakhir, $IXLY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $IXLY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Interactively ($IXLY)

Kapitalisasi Pasar $ 14.17K$ 14.17K $ 14.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.17K$ 14.17K $ 14.17K Suplai Peredaran 998.71M 998.71M 998.71M Total Suplai 998,714,490.3995569 998,714,490.3995569 998,714,490.3995569

Kapitalisasi Pasar Interactively saat ini adalah $ 14.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $IXLY adalah 998.71M, dan total suplainya sebesar 998714490.3995569. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.17K.