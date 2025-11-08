Harga Ionic Protocol Hari Ini

Harga live Ionic Protocol (ION) hari ini adalah $ 0.00012285, dengan perubahan 3.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ION ke USD saat ini adalah $ 0.00012285 per ION.

Ionic Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 36,588, dengan suplai yang beredar 301.58M ION. Selama 24 jam terakhir, ION diperdagangkan antara $ 0.00011623 (low) dan $ 0.00012215 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.069396, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010003.

Dalam kinerja jangka pendek, ION bergerak +1.74% dalam satu jam terakhir dan -14.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ionic Protocol (ION)

Kapitalisasi Pasar $ 36.59K$ 36.59K $ 36.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 121.32K$ 121.32K $ 121.32K Suplai Peredaran 301.58M 301.58M 301.58M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

