Harga Jake Hari Ini

Harga live Jake (JAKE) hari ini adalah $ 0.00000622, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JAKE ke USD saat ini adalah $ 0.00000622 per JAKE.

Jake saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,211.31, dengan suplai yang beredar 999.33M JAKE. Selama 24 jam terakhir, JAKE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00002696, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000619.

Dalam kinerja jangka pendek, JAKE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -11.26% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Jake (JAKE)

Kapitalisasi Pasar $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Suplai Peredaran 999.33M 999.33M 999.33M Total Suplai 999,331,855.112463 999,331,855.112463 999,331,855.112463

