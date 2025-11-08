Harga Jenna Hari Ini

Harga live Jenna (JENNA) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JENNA ke USD saat ini adalah -- per JENNA.

Jenna saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,066.08, dengan suplai yang beredar 949.64M JENNA. Selama 24 jam terakhir, JENNA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0012333, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, JENNA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -24.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Jenna (JENNA)

Kapitalisasi Pasar $ 9.07K$ 9.07K $ 9.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.54K$ 9.54K $ 9.54K Suplai Peredaran 949.64M 949.64M 949.64M Total Suplai 999,425,608.252757 999,425,608.252757 999,425,608.252757

Kapitalisasi Pasar Jenna saat ini adalah $ 9.07K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JENNA adalah 949.64M, dan total suplainya sebesar 999425608.252757. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.54K.