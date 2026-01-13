Berapa harga real-time JPool Staked SOL hari ini?

Harga live JPool Staked SOL berada pada Rp3079126.210, bergerak -3.50% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk JSOL?

JSOL telah diperdagangkan antara Rp3075920.720 dan Rp3204309.030, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan JPool Staked SOL hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana JSOL saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa JSOL menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk JPool Staked SOL?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp2886239881419.0, JPool Staked SOL berada di peringkat #313, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami JSOL baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan JPool Staked SOL dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp11007146.530, sementara ATL-nya adalah Rp147283.830, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar JSOL?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (935246.797041918 token), kinerja kategori dalam Solana Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Alameda Research Portfolio,Liquid Staked SOL,Liquid Staking, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.