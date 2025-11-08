Harga Julia Swarm Syndicate Hari Ini

Harga live Julia Swarm Syndicate (JSS) hari ini adalah $ 0.0000089, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JSS ke USD saat ini adalah $ 0.0000089 per JSS.

Julia Swarm Syndicate saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,584.86, dengan suplai yang beredar 964.90M JSS. Selama 24 jam terakhir, JSS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00107045, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000806.

Dalam kinerja jangka pendek, JSS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Julia Swarm Syndicate (JSS)

Kapitalisasi Pasar $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K Suplai Peredaran 964.90M 964.90M 964.90M Total Suplai 964,904,200.759069 964,904,200.759069 964,904,200.759069

