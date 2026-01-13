Harga Kaon Hari Ini

Harga live Kaon (KAON) hari ini adalah $ 0.00004459, dengan perubahan 3.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KAON ke USD saat ini adalah $ 0.00004459 per KAON.

Kaon saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 208,671, dengan suplai yang beredar 4.68B KAON. Selama 24 jam terakhir, KAON diperdagangkan antara $ 0.0000442 (low) dan $ 0.00004703 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.087404, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003514.

Dalam kinerja jangka pendek, KAON bergerak +0.26% dalam satu jam terakhir dan -8.37% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kaon (KAON)

Kapitalisasi Pasar $ 208.67K$ 208.67K $ 208.67K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 664.27K$ 664.27K $ 664.27K Suplai Peredaran 4.68B 4.68B 4.68B Total Suplai 14,900,000,000.0 14,900,000,000.0 14,900,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Kaon saat ini adalah $ 208.67K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KAON adalah 4.68B, dan total suplainya sebesar 14900000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 664.27K.