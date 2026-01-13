Harga KoKoK The Roach Hari Ini

Harga live KoKoK The Roach (KOKOK) hari ini adalah $ 0.00371801, dengan perubahan 2.84% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KOKOK ke USD saat ini adalah $ 0.00371801 per KOKOK.

KoKoK The Roach saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 743,588, dengan suplai yang beredar 200.00M KOKOK. Selama 24 jam terakhir, KOKOK diperdagangkan antara $ 0.00366492 (low) dan $ 0.00385869 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.203302, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0025457.

Dalam kinerja jangka pendek, KOKOK bergerak -0.29% dalam satu jam terakhir dan -3.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KoKoK The Roach (KOKOK)

Kapitalisasi Pasar $ 743.59K$ 743.59K $ 743.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 743.59K$ 743.59K $ 743.59K Suplai Peredaran 200.00M 200.00M 200.00M Total Suplai 199,997,909.13 199,997,909.13 199,997,909.13

Kapitalisasi Pasar KoKoK The Roach saat ini adalah $ 743.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KOKOK adalah 200.00M, dan total suplainya sebesar 199997909.13. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 743.59K.