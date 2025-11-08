Harga Laura AI Hari Ini

Harga live Laura AI (LAURA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LAURA ke USD saat ini adalah -- per LAURA.

Laura AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,933.14, dengan suplai yang beredar 1.00B LAURA. Selama 24 jam terakhir, LAURA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02523582, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LAURA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Laura AI (LAURA)

Kapitalisasi Pasar $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Laura AI saat ini adalah $ 5.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LAURA adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.93K.