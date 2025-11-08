Harga lenda on chain Hari Ini

Harga live lenda on chain (LENDA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LENDA ke USD saat ini adalah -- per LENDA.

lenda on chain saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,660.37, dengan suplai yang beredar 999.72M LENDA. Selama 24 jam terakhir, LENDA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00139886, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LENDA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar lenda on chain (LENDA)

Kapitalisasi Pasar $ 13.66K$ 13.66K $ 13.66K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.66K$ 13.66K $ 13.66K Suplai Peredaran 999.72M 999.72M 999.72M Total Suplai 999,716,245.73618 999,716,245.73618 999,716,245.73618

Kapitalisasi Pasar lenda on chain saat ini adalah $ 13.66K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LENDA adalah 999.72M, dan total suplainya sebesar 999716245.73618. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.66K.