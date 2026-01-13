BursaDEX+
Harga live Level 114 hari ini adalah 0.772318 USD. Kapitalisasi pasar SN114 adalah 1,771,189 USD. Lacak informasi harga aktual SN114 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Level 114 hari ini adalah 0.772318 USD. Kapitalisasi pasar SN114 adalah 1,771,189 USD. Lacak informasi harga aktual SN114 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang SN114

Info Harga SN114

Penjelasan SN114

Situs Web Resmi SN114

Tokenomi SN114

Prakiraan Harga SN114

Harga Level 114 (SN114)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SN114 ke USD:

-2.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Level 114 (SN114)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:57:33 (UTC+8)

Harga Level 114 Hari Ini

Harga live Level 114 (SN114) hari ini adalah $ 0.772318, dengan perubahan 2.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SN114 ke USD saat ini adalah $ 0.772318 per SN114.

Level 114 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,771,189, dengan suplai yang beredar 2.30M SN114. Selama 24 jam terakhir, SN114 diperdagangkan antara $ 0.762927 (low) dan $ 0.807133 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.83588, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.512325.

Dalam kinerja jangka pendek, SN114 bergerak +0.62% dalam satu jam terakhir dan +4.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Level 114 (SN114)

--
----

Kapitalisasi Pasar Level 114 saat ini adalah $ 1.77M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SN114 adalah 2.30M, dan total suplainya sebesar 2295009.419572182. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.77M.

Riwayat Harga Level 114 USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

+0.62%

-2.53%

+4.74%

+4.74%

Riwayat Harga Level 114 (SN114) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Level 114 ke USD adalah $ -0.0201104056271539.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Level 114 ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Level 114 ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Level 114 ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0201104056271539-2.53%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Level 114

Prediksi Harga Level 114 (SN114) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SN114 pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Level 114 (SN114) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Level 114 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Level 114 yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga SN114 pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Level 114.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Level 114 (SN114)

Situs Web Resmi

Tentang Level 114

Berapa harga live Level 114?

Valuasi saat ini berada pada Rp13028.11649430, menunjukkan pergerakan harga sebesar -2.53% selama 24 jam terakhir.

Bagaimana sentimen pasar memengaruhi SN114?

Sentimen dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, berita industri, dan perkembangan di ekosistem --. Sentimen positif sering berkorelasi dengan meningkatnya volume dan kenaikan harga jangka pendek.

Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat global Level 114?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp29877921562.65, Level 114 berada di peringkat #3151, menyoroti pengaruh dan skala Level 114 dalam pasar yang lebih luas.

Bagaimana aktivitas perdagangan terbaru?

SN114 mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan tingkat partisipasi aktif dari para pedagang global.

Seberapa volatil SN114 hari ini?

Volatilitas token ini tercatat sebesar --%, membantu para trader menilai apakah pasar sedang mengalami stabilitas atau fluktuasi cepat.

Berapa rentang perdagangan 24 jam hari ini?

Harga bergerak antara Rp12869.70112395 hingga Rp13615.40550705, menunjukkan kekuatan harga dalam satu hari.

Faktor-faktor jangka panjang apa saja yang memengaruhi Level 114?

Faktor-faktor tersebut meliputi jumlah token yang beredar (2295009.419572182 token), tren adopsi dalam Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets, serta daya tarik keseluruhan jaringan --.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Level 114

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:57:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Level 114 (SN114)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi Level 114 Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.