Harga Level 114 Hari Ini

Harga live Level 114 (SN114) hari ini adalah $ 0.772318, dengan perubahan 2.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SN114 ke USD saat ini adalah $ 0.772318 per SN114.

Level 114 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,771,189, dengan suplai yang beredar 2.30M SN114. Selama 24 jam terakhir, SN114 diperdagangkan antara $ 0.762927 (low) dan $ 0.807133 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.83588, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.512325.

Dalam kinerja jangka pendek, SN114 bergerak +0.62% dalam satu jam terakhir dan +4.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Level 114 (SN114)

Kapitalisasi Pasar $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Suplai Peredaran 2.30M 2.30M 2.30M Total Suplai 2,295,009.419572182 2,295,009.419572182 2,295,009.419572182

Kapitalisasi Pasar Level 114 saat ini adalah $ 1.77M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SN114 adalah 2.30M, dan total suplainya sebesar 2295009.419572182. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.77M.