Berapa harga saat ini dari Liquid Staked NIBI?

Harga langsung dari Liquid Staked NIBI (STNIBI) adalah Rp124.25317190222235000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Liquid Staked NIBI di pasar?

Liquid Staked NIBI saat ini berada pada peringkat pasar #5550, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp4608920526.622515000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari STNIBI?

Jumlah token yang beredar dari STNIBI adalah 37092937.107228 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Liquid Staked NIBI?

Dalam 24 jam terakhir, Liquid Staked NIBI diperdagangkan dalam kisaran Rp124.2479505508680000 (terendah 24 jam) hingga Rp133.71678701663730000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Liquid Staked NIBI dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Liquid Staked NIBI mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp275.75186046350955000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp124.2479505508680000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan STNIBI hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Liquid Staked NIBI?

Pergeseran harga saat ini sebesar -6.84% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Liquid Staking Tokens,Nibiru Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.