Harga Loosh Hari Ini

Harga live Loosh (SN78) hari ini adalah $ 1.23, dengan perubahan 0.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SN78 ke USD saat ini adalah $ 1.23 per SN78.

Loosh saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,625,919, dengan suplai yang beredar 2.96M SN78. Selama 24 jam terakhir, SN78 diperdagangkan antara $ 1.19 (low) dan $ 1.27 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.38, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.646996.

Dalam kinerja jangka pendek, SN78 bergerak -0.28% dalam satu jam terakhir dan -7.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Loosh (SN78)

Kapitalisasi Pasar $ 3.63M$ 3.63M $ 3.63M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.63M$ 3.63M $ 3.63M Suplai Peredaran 2.96M 2.96M 2.96M Total Suplai 2,957,097.125109995 2,957,097.125109995 2,957,097.125109995

Kapitalisasi Pasar Loosh saat ini adalah $ 3.63M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SN78 adalah 2.96M, dan total suplainya sebesar 2957097.125109995. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.63M.