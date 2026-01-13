Berapa nilai Luffy saat ini?

Luffy saat ini diperdagangkan seharga Rp0.299936154, dengan pergerakan harga sebesar -1.27% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan LUFFY hari ini, naik atau turun?

LUFFY telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem BNB Chain Ecosystem,Meme,Ethereum Ecosystem,Anime-Themed.

Seberapa populer Luffy hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual LUFFY.

Apa yang membuat Luffy berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori BNB Chain Ecosystem,Meme,Ethereum Ecosystem,Anime-Themed dan dibangun di atas jaringan --, LUFFY menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah LUFFY yang beredar di pasar?

Terdapat 51574999837.65131 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Luffy sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp5.972238279, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.