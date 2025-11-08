Harga MarketVector Digital Assets 25 Index Hari Ini

Harga live MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) hari ini adalah $ 1.79, dengan perubahan 5.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MVDA25 ke USD saat ini adalah $ 1.79 per MVDA25.

MarketVector Digital Assets 25 Index saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,553.3, dengan suplai yang beredar 5.91K MVDA25. Selama 24 jam terakhir, MVDA25 diperdagangkan antara $ 1.66 (low) dan $ 1.79 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 5.42, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.2.

Dalam kinerja jangka pendek, MVDA25 bergerak +0.59% dalam satu jam terakhir dan -11.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)

Kapitalisasi Pasar $ 10.55K$ 10.55K $ 10.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.55K$ 10.55K $ 10.55K Suplai Peredaran 5.91K 5.91K 5.91K Total Suplai 5,911.620134186952 5,911.620134186952 5,911.620134186952

