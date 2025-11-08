Harga Massa Bridged BTC Hari Ini

Harga live Massa Bridged BTC (WBTC.E) hari ini adalah $ 104,252, dengan perubahan 1.86% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WBTC.E ke USD saat ini adalah $ 104,252 per WBTC.E.

Massa Bridged BTC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,850, dengan suplai yang beredar 0.20 WBTC.E. Selama 24 jam terakhir, WBTC.E diperdagangkan antara $ 102,348 (low) dan $ 104,333 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 212,430, sementara all-time low aset ini adalah $ 95,551.

Dalam kinerja jangka pendek, WBTC.E bergerak +0.58% dalam satu jam terakhir dan -5.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Kapitalisasi Pasar $ 20.85K$ 20.85K $ 20.85K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.85K$ 20.85K $ 20.85K Suplai Peredaran 0.20 0.20 0.20 Total Suplai 0.2 0.2 0.2

Kapitalisasi Pasar Massa Bridged BTC saat ini adalah $ 20.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WBTC.E adalah 0.20, dan total suplainya sebesar 0.2. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.85K.