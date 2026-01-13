Harga Meridian Hari Ini

Harga live Meridian (MRDN) hari ini adalah $ 0.02022972, dengan perubahan 8.13% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MRDN ke USD saat ini adalah $ 0.02022972 per MRDN.

Meridian saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 543,979, dengan suplai yang beredar 26.89M MRDN. Selama 24 jam terakhir, MRDN diperdagangkan antara $ 0.02022031 (low) dan $ 0.0220472 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.285533, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01029301.

Dalam kinerja jangka pendek, MRDN bergerak -0.05% dalam satu jam terakhir dan -2.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Meridian (MRDN)

Kapitalisasi Pasar $ 543.98K$ 543.98K $ 543.98K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.23M$ 20.23M $ 20.23M Suplai Peredaran 26.89M 26.89M 26.89M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

