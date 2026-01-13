Berapa nilai MetaDOS saat ini?

MetaDOS saat ini diperdagangkan seharga Rp0.07833495485250000, dengan pergerakan harga sebesar -1.45% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan SECOND hari ini, naik atau turun?

SECOND telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Gaming (GameFi),Avalanche Ecosystem,Shooting Games,Action Games,MMO.

Seberapa populer MetaDOS hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual SECOND.

Apa yang membuat MetaDOS berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Gaming (GameFi),Avalanche Ecosystem,Shooting Games,Action Games,MMO dan dibangun di atas jaringan --, SECOND menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah SECOND yang beredar di pasar?

Terdapat 5029627492.602303 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah MetaDOS sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp223.90454876149800000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp0.0673849074000000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.