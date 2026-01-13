BursaDEX+
Harga live Mind Zero hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar MIND adalah 12,415.82 USD. Lacak informasi harga aktual MIND ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang MIND

Info Harga MIND

Penjelasan MIND

Situs Web Resmi MIND

Tokenomi MIND

Prakiraan Harga MIND

Logo Mind Zero

Harga Mind Zero (MIND)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 MIND ke USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Mind Zero (MIND)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 13:14:15 (UTC+8)

Harga Mind Zero Hari Ini

Harga live Mind Zero (MIND) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MIND ke USD saat ini adalah $ 0 per MIND.

Mind Zero saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,415.82, dengan suplai yang beredar 999.12M MIND. Selama 24 jam terakhir, MIND diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0141378, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MIND bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +2.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mind Zero (MIND)

$ 12.42K
$ 12.42K$ 12.42K

--
----

$ 12.42K
$ 12.42K$ 12.42K

999.12M
999.12M 999.12M

999,115,392.270086
999,115,392.270086 999,115,392.270086

Kapitalisasi Pasar Mind Zero saat ini adalah $ 12.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MIND adalah 999.12M, dan total suplainya sebesar 999115392.270086. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.42K.

Riwayat Harga Mind Zero USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0141378
$ 0.0141378$ 0.0141378

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.92%

+2.92%

Riwayat Harga Mind Zero (MIND) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Mind Zero ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Mind Zero ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Mind Zero ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Mind Zero ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-9.78%
60 Hari$ 0-24.14%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Mind Zero

Prediksi Harga Mind Zero (MIND) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MIND pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Mind Zero (MIND) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Mind Zero berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Mind Zero yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga MIND pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Mind Zero.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Mind Zero (MIND)

Situs Web Resmi

Tentang Mind Zero

Berapa harga Mind Zero saat ini?

Mind Zero diperdagangkan pada Rp0.20939859974550000, mencerminkan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir.

Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat MIND?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp209159720.24876700000, MIND berada di peringkat #10892 secara global, menunjukkan eksistensinya dalam lanskap mata uang kripto.

Berapa volume perdagangan harian Mind Zero?

Volume perdagangan 24 jam mencapai Rp--, menandakan minat yang kuat dari para pedagang serta kondisi likuiditas yang dalam.

Berapa jumlah suplai beredar MIND?

Terdapat 999115392.270086 token yang beredar di pasar terbuka.

Berapa rentang harga 24 jam terakhir?

Mind Zero berosilasi antara Rp dan Rp, mencerminkan volatilitas harian.

Bagaimana perbandingan Mind Zero dengan harga tertinggi sepanjang masa (ATH)?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp238.1685859599300000, memberikan patokan bagi potensi jangka panjang.

Apakah fundamental jangka panjang yang memengaruhi MIND?

Fundamental mencakup mekanisme suplai, tren adopsi dalam kategori Solana Ecosystem,Meme,AI Meme,Pump.fun Ecosystem, serta momentum pengembangan di jaringan --.

Bagaimana perilaku MIND dalam berbagai kondisi pasar?

Saat periode volume tinggi, likuiditas meningkat dan spread menjadi lebih ketat. Pada periode volume rendah, fluktuasi harga mungkin menjadi lebih tidak menentu akibat berkurangnya kedalaman pasar.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Mind Zero

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 13:14:15 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Mind Zero (MIND)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 17:25:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: Arus Masuk Bersih ETH $113 Juta, Arus Masuk Bersih SOL $23,4 Juta
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin

Jelajahi Mind Zero Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.