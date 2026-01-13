Harga Mind Zero Hari Ini

Harga live Mind Zero (MIND) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MIND ke USD saat ini adalah $ 0 per MIND.

Mind Zero saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,415.82, dengan suplai yang beredar 999.12M MIND. Selama 24 jam terakhir, MIND diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0141378, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MIND bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +2.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mind Zero (MIND)

Kapitalisasi Pasar $ 12.42K$ 12.42K $ 12.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.42K$ 12.42K $ 12.42K Suplai Peredaran 999.12M 999.12M 999.12M Total Suplai 999,115,392.270086 999,115,392.270086 999,115,392.270086

Kapitalisasi Pasar Mind Zero saat ini adalah $ 12.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MIND adalah 999.12M, dan total suplainya sebesar 999115392.270086. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.42K.