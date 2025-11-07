Harga Miniature Woolly Mammoth Hari Ini

Harga live Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) hari ini adalah $ 0.00013638, dengan perubahan 5.17% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WOOLLY ke USD saat ini adalah $ 0.00013638 per WOOLLY.

Miniature Woolly Mammoth saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 136,383, dengan suplai yang beredar 1.00B WOOLLY. Selama 24 jam terakhir, WOOLLY diperdagangkan antara $ 0.00013398 (low) dan $ 0.00014436 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00926591, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00012006.

Dalam kinerja jangka pendek, WOOLLY bergerak +0.42% dalam satu jam terakhir dan -26.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY)

Kapitalisasi Pasar $ 136.38K$ 136.38K $ 136.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 136.38K$ 136.38K $ 136.38K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Miniature Woolly Mammoth saat ini adalah $ 136.38K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WOOLLY adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 136.38K.