Berapa nilai live Moonwell hari ini?

Hari ini, Moonwell diperdagangkan pada Rp133.567875710, mengalami pergerakan harga sebesar -1.40% selama 24 jam terakhir. Harga ini terus berubah secara konstan, mencerminkan sentimen pasar secara real-time.

Seberapa volatil WELL saat ini?

Tingkat volatilitas dalam 24 jam adalah --%, memberikan wawasan tentang seberapa cepat harga token tersebut bergerak. Volatilitas yang lebih tinggi dapat menciptakan peluang perdagangan sekaligus risiko, tergantung pada kondisi pasar.

Apa kondisi likuiditas Moonwell hari ini?

Moonwell memiliki skor likuiditas --/100, yang mengevaluasi kedalaman pasar di berbagai bursa. Likuiditas yang lebih tinggi biasanya menghasilkan spread yang lebih ketat dan eksekusi yang lebih baik untuk order pasar.

Pada level harga mana saja WELL telah diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, harga telah bergerak antara Rp129.84427730 hingga Rp137.07350080. Kisaran ini membantu para trader mengukur zona support dan resistance untuk strategi jangka pendek.

Berapa volume perdagangan WELL hari ini?

Total volume yang diperdagangkan dalam satu hari terakhir adalah Rp--. Lonjakan volume sering kali mendahului pergerakan harga besar atau perubahan sentimen pasar.

Bagaimana cara investor memahami tingkat risiko Moonwell?

Risiko ditentukan oleh volatilitas, kedalaman likuiditas, peringkat pasar, dan distribusi pasokan. Sebagai aset Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Moonbeam Ecosystem,Base Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Made in USA yang dibangun di atas --, profil risiko WELL dapat berfluktuasi berdasarkan pembaruan ekosistem atau tren industri secara keseluruhan.