Harga Munch Hari Ini

Harga live Munch (MUNCH) hari ini adalah $ 0.00000175, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MUNCH ke USD saat ini adalah $ 0.00000175 per MUNCH.

Munch saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,769.36, dengan suplai yang beredar 9.01B MUNCH. Selama 24 jam terakhir, MUNCH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00067223, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000151.

Dalam kinerja jangka pendek, MUNCH bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Munch (MUNCH)

Kapitalisasi Pasar $ 15.77K$ 15.77K $ 15.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.77K$ 15.77K $ 15.77K Suplai Peredaran 9.01B 9.01B 9.01B Total Suplai 9,007,650,879.0 9,007,650,879.0 9,007,650,879.0

