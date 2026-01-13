Harga NADS Hari Ini

Harga live NADS (NADS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 5.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NADS ke USD saat ini adalah $ 0 per NADS.

NADS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,185, dengan suplai yang beredar 906.14M NADS. Selama 24 jam terakhir, NADS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NADS bergerak -0.04% dalam satu jam terakhir dan -51.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NADS (NADS)

Kapitalisasi Pasar $ 27.19K$ 27.19K $ 27.19K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 30.00K$ 30.00K $ 30.00K Suplai Peredaran 906.14M 906.14M 906.14M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar NADS saat ini adalah $ 27.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NADS adalah 906.14M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 30.00K.