Harga Paddle Finance Hari Ini

Harga live Paddle Finance (PADD) hari ini adalah $ 0.00064575, dengan perubahan 8.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PADD ke USD saat ini adalah $ 0.00064575 per PADD.

Paddle Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 79,771, dengan suplai yang beredar 123.53M PADD. Selama 24 jam terakhir, PADD diperdagangkan antara $ 0.00059738 (low) dan $ 0.00065331 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00884559, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00038425.

Dalam kinerja jangka pendek, PADD bergerak +0.09% dalam satu jam terakhir dan +8.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Paddle Finance (PADD)

Kapitalisasi Pasar $ 79.77K$ 79.77K $ 79.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 645.75K$ 645.75K $ 645.75K Suplai Peredaran 123.53M 123.53M 123.53M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

