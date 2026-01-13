Berapa harga perdagangan saat ini dari Parallax?

Parallax (LAX) saat ini dihargai Rp620.1877309067970000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -4.20% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Parallax hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Proof of Work (PoW). Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap LAX?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Parallax dalam pasar kripto global?

Saat ini, Parallax menduduki peringkat pasar #8743 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp656038904.244660000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang LAX?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 1057800.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Parallax?

Rentang harga antara Rp618.47915236259040000 dan Rp652.19687680636620000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Parallax dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Proof of Work (PoW) lainnya, LAX terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.