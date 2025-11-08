BursaDEX+
Harga live Pawtocol hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar UPI adalah 20,091 USD. Lacak informasi harga aktual UPI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Pawtocol hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar UPI adalah 20,091 USD. Lacak informasi harga aktual UPI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

--
----
+102.20%1D
USD
Grafik Harga Live Pawtocol (UPI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 03:44:44 (UTC+8)

Harga Pawtocol Hari Ini

Harga live Pawtocol (UPI) hari ini adalah --, dengan perubahan 102.29% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UPI ke USD saat ini adalah -- per UPI.

Pawtocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,091, dengan suplai yang beredar 248.42M UPI. Selama 24 jam terakhir, UPI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.296409, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, UPI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -5.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pawtocol (UPI)

$ 20.09K
$ 20.09K$ 20.09K

--
----

$ 80.88K
$ 80.88K$ 80.88K

248.42M
248.42M 248.42M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Pawtocol saat ini adalah $ 20.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UPI adalah 248.42M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 80.88K.

Riwayat Harga Pawtocol USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.296409
$ 0.296409$ 0.296409

$ 0
$ 0$ 0

--

+102.29%

-5.20%

-5.20%

Riwayat Harga Pawtocol (UPI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Pawtocol ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Pawtocol ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Pawtocol ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Pawtocol ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+102.29%
30 Days$ 0+22.75%
60 Hari$ 0+37.01%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Pawtocol

Prediksi Harga Pawtocol (UPI) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target UPI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Pawtocol (UPI) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Pawtocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Pawtocol yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga UPI untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Pawtocol.

Apa yang dimaksud dengan Pawtocol (UPI)

Pawtocol is a global online community of pet lovers who aim to disrupt the pet industry by leveraging blockchain technology to monetize data about their pets, improve owners’ purchasing experience, and help veterinarians to deliver better care.

Pawtocol is the world’s most advanced online pet community, combining blockchain, AI and IoT technologies to improve the lives of the world’s 400+ million pets. This user-friendly, multi-functional platform will seamlessly integrate into the average pet parent’s daily life, uniquely positioning it to take over this fast-growing, $150B+ industry.

Pawtocol’s blockchain technology provides its users cutting-edge privacy and security features, including complete control of their data and the ability to get paid for securely selling it to data buyers. With the help of AI, the platform will offer pet parent’s helpful, personalized guidance with everything from buying treats to providing healthcare. The company’s integrated, NFC-enabled dog tag makes interacting with the platform simple and intuitive, because Pawtocol is for all the world’s pets.

One of the most unique innovations of the Pawtocol platform is the Data Marketplace, a first of its kind, peer-to-peer exchange for users to safely sell their de-identified data directly to companies and groups that want to buy it. For users, this means getting paid when someone wants to use their data. For buyers, it means richer datasets, with cheaper price tags.

The Pawtocol Data Marketplace represents a revolution in how data flows around the pet industry. But, it also represents another first: a sustainable technology company that more fairly pays for the digital resources it consumes. All of this means that when Pawtocol grows, everyone will benefit.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Pawtocol (UPI)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Pawtocol

Berapa nilai 1 Pawtocol pada tahun 2030?
Jika Pawtocol tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Pawtocol tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.