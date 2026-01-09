Harga PERPY Hari Ini

Harga live PERPY (PERPY) hari ini adalah $ 0.00005338, dengan perubahan 9.56% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PERPY ke USD saat ini adalah $ 0.00005338 per PERPY.

PERPY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,338.34, dengan suplai yang beredar 100.00M PERPY. Selama 24 jam terakhir, PERPY diperdagangkan antara $ 0.00005322 (low) dan $ 0.0000603 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00869001, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000014.

Dalam kinerja jangka pendek, PERPY bergerak +0.30% dalam satu jam terakhir dan +38.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 194.42.

Informasi Pasar PERPY (PERPY)

Kapitalisasi Pasar $ 5.34K$ 5.34K $ 5.34K Volume (24 Jam) $ 194.42$ 194.42 $ 194.42 Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.34K$ 5.34K $ 5.34K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

