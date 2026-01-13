Harga PLOI Hari Ini

Harga live PLOI (PLOI) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PLOI ke USD saat ini adalah $ 0 per PLOI.

PLOI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 403,887, dengan suplai yang beredar 1.14B PLOI. Selama 24 jam terakhir, PLOI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00182126, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PLOI bergerak -0.82% dalam satu jam terakhir dan -9.14% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PLOI (PLOI)

Kapitalisasi Pasar $ 403.89K$ 403.89K $ 403.89K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 405.73K$ 405.73K $ 405.73K Suplai Peredaran 1.14B 1.14B 1.14B Total Suplai 1,149,853,337.421853 1,149,853,337.421853 1,149,853,337.421853

Kapitalisasi Pasar PLOI saat ini adalah $ 403.89K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PLOI adalah 1.14B, dan total suplainya sebesar 1149853337.421853. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 405.73K.