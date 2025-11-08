Harga POSTHUMAN Hari Ini

Harga live POSTHUMAN (PHMN) hari ini adalah $ 2.28, dengan perubahan 8.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PHMN ke USD saat ini adalah $ 2.28 per PHMN.

POSTHUMAN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,925, dengan suplai yang beredar 12.19K PHMN. Selama 24 jam terakhir, PHMN diperdagangkan antara $ 2.04 (low) dan $ 2.32 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 55.2, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.82.

Dalam kinerja jangka pendek, PHMN bergerak -1.72% dalam satu jam terakhir dan +6.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar POSTHUMAN (PHMN)

Kapitalisasi Pasar $ 27.93K$ 27.93K $ 27.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 151.40K$ 151.40K $ 151.40K Suplai Peredaran 12.19K 12.19K 12.19K Total Suplai 66,072.0 66,072.0 66,072.0

