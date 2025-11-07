Harga PsyFi Hari Ini

Harga live PsyFi (PSY) hari ini adalah $ 0.00026743, dengan perubahan 0.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PSY ke USD saat ini adalah $ 0.00026743 per PSY.

PsyFi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 106,418, dengan suplai yang beredar 396.81M PSY. Selama 24 jam terakhir, PSY diperdagangkan antara $ 0.00025081 (low) dan $ 0.00029941 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.422114, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PSY bergerak +0.02% dalam satu jam terakhir dan +4.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PsyFi (PSY)

Kapitalisasi Pasar $ 106.42K$ 106.42K $ 106.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 268.18K$ 268.18K $ 268.18K Suplai Peredaran 396.81M 396.81M 396.81M Total Suplai 999,999,879.0 999,999,879.0 999,999,879.0

Kapitalisasi Pasar PsyFi saat ini adalah $ 106.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PSY adalah 396.81M, dan total suplainya sebesar 999999879.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 268.18K.