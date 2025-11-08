Harga PsyNova Token Hari Ini

Harga live PsyNova Token (PSY) hari ini adalah $ 0.00002048, dengan perubahan 2.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PSY ke USD saat ini adalah $ 0.00002048 per PSY.

PsyNova Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,464, dengan suplai yang beredar 998.99M PSY. Selama 24 jam terakhir, PSY diperdagangkan antara $ 0.00002005 (low) dan $ 0.00002038 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0007483, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000178.

Dalam kinerja jangka pendek, PSY bergerak +0.51% dalam satu jam terakhir dan -18.97% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PsyNova Token (PSY)

Kapitalisasi Pasar $ 20.46K$ 20.46K $ 20.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.46K$ 20.46K $ 20.46K Suplai Peredaran 998.99M 998.99M 998.99M Total Suplai 998,989,841.297878 998,989,841.297878 998,989,841.297878

Kapitalisasi Pasar PsyNova Token saat ini adalah $ 20.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PSY adalah 998.99M, dan total suplainya sebesar 998989841.297878. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.46K.