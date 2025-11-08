Harga Revenant Hari Ini

Harga live Revenant (GAMEFI) hari ini adalah $ 0.00858457, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GAMEFI ke USD saat ini adalah $ 0.00858457 per GAMEFI.

Revenant saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,712.06, dengan suplai yang beredar 2.06M GAMEFI. Selama 24 jam terakhir, GAMEFI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.24, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00814941.

Dalam kinerja jangka pendek, GAMEFI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -2.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Revenant (GAMEFI)

Kapitalisasi Pasar $ 17.71K$ 17.71K $ 17.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.75K$ 25.75K $ 25.75K Suplai Peredaran 2.06M 2.06M 2.06M Total Suplai 3,000,000.0 3,000,000.0 3,000,000.0

