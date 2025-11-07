Harga Seigniorage Shares Hari Ini

Harga live Seigniorage Shares (SHARE) hari ini adalah $ 0.0040938, dengan perubahan 3.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHARE ke USD saat ini adalah $ 0.0040938 per SHARE.

Seigniorage Shares saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 79,435, dengan suplai yang beredar 19.40M SHARE. Selama 24 jam terakhir, SHARE diperdagangkan antara $ 0.00358137 (low) dan $ 0.0041939 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.95, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00132146.

Dalam kinerja jangka pendek, SHARE bergerak -0.01% dalam satu jam terakhir dan -13.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Seigniorage Shares (SHARE)

Kapitalisasi Pasar $ 79.44K$ 79.44K $ 79.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 85.97K$ 85.97K $ 85.97K Suplai Peredaran 19.40M 19.40M 19.40M Total Suplai 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

