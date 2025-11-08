Harga Shibmas Hari Ini

Harga live Shibmas (SMAS) hari ini adalah --, dengan perubahan 13.71% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SMAS ke USD saat ini adalah -- per SMAS.

Shibmas saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,275.82, dengan suplai yang beredar 995.78M SMAS. Selama 24 jam terakhir, SMAS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SMAS bergerak +0.71% dalam satu jam terakhir dan -15.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Shibmas (SMAS)

Kapitalisasi Pasar $ 7.28K$ 7.28K $ 7.28K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.28K$ 7.28K $ 7.28K Suplai Peredaran 995.78M 995.78M 995.78M Total Suplai 995,780,907.788994 995,780,907.788994 995,780,907.788994

Kapitalisasi Pasar Shibmas saat ini adalah $ 7.28K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SMAS adalah 995.78M, dan total suplainya sebesar 995780907.788994. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.28K.