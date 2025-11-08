Harga Shockwaves Hari Ini

Harga live Shockwaves (NEUROS) hari ini adalah $ 0.00109808, dengan perubahan 3.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NEUROS ke USD saat ini adalah $ 0.00109808 per NEUROS.

Shockwaves saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,556, dengan suplai yang beredar 36.02M NEUROS. Selama 24 jam terakhir, NEUROS diperdagangkan antara $ 0.00108562 (low) dan $ 0.00113618 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.210037, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00105371.

Dalam kinerja jangka pendek, NEUROS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Shockwaves (NEUROS)

Kapitalisasi Pasar $ 39.56K$ 39.56K $ 39.56K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 109.81K$ 109.81K $ 109.81K Suplai Peredaran 36.02M 36.02M 36.02M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Shockwaves saat ini adalah $ 39.56K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NEUROS adalah 36.02M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 109.81K.