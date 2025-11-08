Harga Shr00m Hari Ini

Harga live Shr00m (SHR00M) hari ini adalah $ 0.00000858, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHR00M ke USD saat ini adalah $ 0.00000858 per SHR00M.

Shr00m saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,518.64, dengan suplai yang beredar 992.44M SHR00M. Selama 24 jam terakhir, SHR00M diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00310101, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000837.

Dalam kinerja jangka pendek, SHR00M bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -21.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Shr00m (SHR00M)

Kapitalisasi Pasar $ 8.52K$ 8.52K $ 8.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K Suplai Peredaran 992.44M 992.44M 992.44M Total Suplai 999,714,753.170251 999,714,753.170251 999,714,753.170251

Kapitalisasi Pasar Shr00m saat ini adalah $ 8.52K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHR00M adalah 992.44M, dan total suplainya sebesar 999714753.170251. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.58K.