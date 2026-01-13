Harga Solana Swap (SOS)
Harga live Solana Swap (SOS) hari ini adalah $ 0.00012795, dengan perubahan 12.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOS ke USD saat ini adalah $ 0.00012795 per SOS.
Solana Swap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 128,120, dengan suplai yang beredar 1.00B SOS. Selama 24 jam terakhir, SOS diperdagangkan antara $ 0.00012771 (low) dan $ 0.00014836 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 5.69, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005658.
Dalam kinerja jangka pendek, SOS bergerak -1.19% dalam satu jam terakhir dan -13.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Solana Swap saat ini adalah $ 128.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOS adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 128.12K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Solana Swap ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Solana Swap ke USD adalah $ +0.0001038231.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Solana Swap ke USD adalah $ +0.0000506628.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Solana Swap ke USD adalah $ +0.00000795939180195868.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-12.66%
|30 Days
|$ +0.0001038231
|+81.14%
|60 Hari
|$ +0.0000506628
|+39.60%
|90 Hari
|$ +0.00000795939180195868
|+6.63%
Pada tahun 2040, harga Solana Swap berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Berapa harga saat ini dari Solana Swap?
Solana Swap (SOS) diperdagangkan pada Rp2.15539011340200000, mencerminkan pergerakan harga sebesar -12.66% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.
Apa peran Solana Swap dalam ekosistemnya?
Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem, SOS sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.
Seberapa aktif SOS diperdagangkan hari ini?
Selama 24 jam terakhir, SOS mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.
Berapa jumlah pasokan beredar dari Solana Swap?
Terdapat 1000000000.0 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.
Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat SOS?
Solana Swap saat ini menempati peringkat pasar #6698 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp2158253859.547200000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.
Bagaimana kinerja Solana Swap dalam 24 jam terakhir?
Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar -12.66% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.
Bagaimana perbandingan Solana Swap dengan aset serupa dalam kategori yang sama?
Dalam segmen Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem, SOS menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-11 10:54:00
|Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
|01-09 20:49:39
|Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
|01-09 07:21:01
|Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
|01-08 16:18:55
|Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
|01-08 08:48:15
|Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
|01-07 09:17:19
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
