Harga SoQuBit Hari Ini

Harga live SoQuBit (PSOQ) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 3.97% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PSOQ ke USD saat ini adalah $ 0 per PSOQ.

SoQuBit saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 241,682, dengan suplai yang beredar 879.98M PSOQ. Selama 24 jam terakhir, PSOQ diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PSOQ bergerak -0.02% dalam satu jam terakhir dan +21.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SoQuBit (PSOQ)

Kapitalisasi Pasar $ 241.68K$ 241.68K $ 241.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 274.64K$ 274.64K $ 274.64K Suplai Peredaran 879.98M 879.98M 879.98M Total Suplai 999,979,381.055371 999,979,381.055371 999,979,381.055371

Kapitalisasi Pasar SoQuBit saat ini adalah $ 241.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PSOQ adalah 879.98M, dan total suplainya sebesar 999979381.055371. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 274.64K.