Harga Soul Scanner Hari Ini

Harga live Soul Scanner (SOUL) hari ini adalah $ 0.334713, dengan perubahan 1.68% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOUL ke USD saat ini adalah $ 0.334713 per SOUL.

Soul Scanner saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 334,713, dengan suplai yang beredar 1.00M SOUL. Selama 24 jam terakhir, SOUL diperdagangkan antara $ 0.331547 (low) dan $ 0.345212 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.3, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.152258.

Dalam kinerja jangka pendek, SOUL bergerak +0.14% dalam satu jam terakhir dan +5.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Soul Scanner (SOUL)

Kapitalisasi Pasar $ 334.71K$ 334.71K $ 334.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 334.71K$ 334.71K $ 334.71K Suplai Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Soul Scanner saat ini adalah $ 334.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOUL adalah 1.00M, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 334.71K.