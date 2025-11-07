BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Spawn hari ini adalah 0.00015004 USD. Kapitalisasi pasar SPAWN adalah 134,443 USD. Lacak informasi harga aktual SPAWN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Spawn hari ini adalah 0.00015004 USD. Kapitalisasi pasar SPAWN adalah 134,443 USD. Lacak informasi harga aktual SPAWN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang SPAWN

Info Harga SPAWN

Penjelasan SPAWN

Situs Web Resmi SPAWN

Tokenomi SPAWN

Prakiraan Harga SPAWN

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Spawn

Harga Spawn (SPAWN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SPAWN ke USD:

$0.00015014
$0.00015014$0.00015014
+56.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Spawn (SPAWN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:37:35 (UTC+8)

Harga Spawn Hari Ini

Harga live Spawn (SPAWN) hari ini adalah $ 0.00015004, dengan perubahan 56.21% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPAWN ke USD saat ini adalah $ 0.00015004 per SPAWN.

Spawn saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 134,443, dengan suplai yang beredar 899.78M SPAWN. Selama 24 jam terakhir, SPAWN diperdagangkan antara $ 0.00007728 (low) dan $ 0.00021377 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00033124, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00007728.

Dalam kinerja jangka pendek, SPAWN bergerak +2.11% dalam satu jam terakhir dan +26.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Spawn (SPAWN)

$ 134.44K
$ 134.44K$ 134.44K

--
----

$ 149.39K
$ 149.39K$ 149.39K

899.78M
899.78M 899.78M

999,777,327.019325
999,777,327.019325 999,777,327.019325

Kapitalisasi Pasar Spawn saat ini adalah $ 134.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPAWN adalah 899.78M, dan total suplainya sebesar 999777327.019325. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 149.39K.

Riwayat Harga Spawn USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00007728
$ 0.00007728$ 0.00007728
Low 24 Jam
$ 0.00021377
$ 0.00021377$ 0.00021377
High 24 Jam

$ 0.00007728
$ 0.00007728$ 0.00007728

$ 0.00021377
$ 0.00021377$ 0.00021377

$ 0.00033124
$ 0.00033124$ 0.00033124

$ 0.00007728
$ 0.00007728$ 0.00007728

+2.11%

+56.21%

+26.51%

+26.51%

Riwayat Harga Spawn (SPAWN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Spawn ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Spawn ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Spawn ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Spawn ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+56.21%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Spawn

Prediksi Harga Spawn (SPAWN) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SPAWN pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Spawn (SPAWN) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Spawn berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Spawn yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga SPAWN untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Spawn.

Apa yang dimaksud dengan Spawn (SPAWN)

Spawn is pioneering an associative memory system—the foundation for truly self-learning AI in robotics. Unlike traditional models that rely on rigid datasets and constant retraining, this system mimics human-like recall, enabling robots to form dynamic connections between experiences, adapt to their environments, and improve autonomously over time. This breakthrough unlocks continuous learning in real-world scenarios. The $SPAWN token is required for developer access. Spawn also provides a low-latency VR teleoperation system that delivers global, real-time control of advanced humanoid and industrial robots. The $SPAWN token facilitates payments between users and teleoperated robots on a per-minute basis, allowing individuals or companies to pay for control or charge users for access to their robots.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Spawn (SPAWN)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Spawn

Berapa nilai 1 Spawn pada tahun 2030?
Jika Spawn tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Spawn tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:37:35 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Spawn (SPAWN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi Spawn Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$20.36
$20.36$20.36

+103.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00012329
$0.00012329$0.00012329

+2,365.80%

Burnr

Burnr

BURNR

$0.00005194
$0.00005194$0.00005194

+382.26%

Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008165
$0.008165$0.008165

+282.61%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010126
$0.010126$0.010126

+153.15%

Notevia

Notevia

NVA

$0.0000003101
$0.0000003101$0.0000003101

+106.73%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.