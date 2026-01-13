Harga Sui Bull Hari Ini

Harga live Sui Bull (BULL) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 5.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BULL ke USD saat ini adalah $ 0 per BULL.

Sui Bull saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,393.6, dengan suplai yang beredar 10.00B BULL. Selama 24 jam terakhir, BULL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00010644, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BULL bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan +3.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sui Bull (BULL)

Kapitalisasi Pasar $ 6.39K$ 6.39K $ 6.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.39K$ 6.39K $ 6.39K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Sui Bull saat ini adalah $ 6.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BULL adalah 10.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.39K.