Harga Super Trump Hari Ini

Harga live Super Trump (STRUMP) hari ini adalah $ 0.00009292, dengan perubahan 0.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STRUMP ke USD saat ini adalah $ 0.00009292 per STRUMP.

Super Trump saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 217,399, dengan suplai yang beredar 2.34B STRUMP. Selama 24 jam terakhir, STRUMP diperdagangkan antara $ 0.00008992 (low) dan $ 0.00010359 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.029275, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005399.

Dalam kinerja jangka pendek, STRUMP bergerak +0.10% dalam satu jam terakhir dan -11.61% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Super Trump (STRUMP)

Kapitalisasi Pasar $ 217.40K$ 217.40K $ 217.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 217.40K$ 217.40K $ 217.40K Suplai Peredaran 2.34B 2.34B 2.34B Total Suplai 2,339,600,235.633037 2,339,600,235.633037 2,339,600,235.633037

Kapitalisasi Pasar Super Trump saat ini adalah $ 217.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STRUMP adalah 2.34B, dan total suplainya sebesar 2339600235.633037. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 217.40K.