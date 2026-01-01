Harga TerraNewsEN Hari Ini

Harga live TerraNewsEN (TNEWS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 14.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TNEWS ke USD saat ini adalah $ 0 per TNEWS.

TerraNewsEN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 179,509, dengan suplai yang beredar 1.00B TNEWS. Selama 24 jam terakhir, TNEWS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TNEWS bergerak -0.04% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TerraNewsEN (TNEWS)

Kapitalisasi Pasar $ 179.51K$ 179.51K $ 179.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 179.51K$ 179.51K $ 179.51K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar TerraNewsEN saat ini adalah $ 179.51K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TNEWS adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 179.51K.