Harga live The Hawk hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar UNBROKEN adalah 17,655.61 USD. Lacak informasi harga aktual UNBROKEN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live The Hawk hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar UNBROKEN adalah 17,655.61 USD. Lacak informasi harga aktual UNBROKEN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang UNBROKEN

Info Harga UNBROKEN

Penjelasan UNBROKEN

Situs Web Resmi UNBROKEN

Tokenomi UNBROKEN

Prakiraan Harga UNBROKEN

Logo The Hawk

Harga The Hawk (UNBROKEN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 UNBROKEN ke USD:

--
----
+1.70%1D
USD
Grafik Harga Live The Hawk (UNBROKEN)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:13:36 (UTC+8)

Harga The Hawk Hari Ini

Harga live The Hawk (UNBROKEN) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 1.72% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UNBROKEN ke USD saat ini adalah $ 0 per UNBROKEN.

The Hawk saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,655.61, dengan suplai yang beredar 971.30M UNBROKEN. Selama 24 jam terakhir, UNBROKEN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, UNBROKEN bergerak +0.79% dalam satu jam terakhir dan +27.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Hawk (UNBROKEN)

$ 17.66K
$ 17.66K$ 17.66K

--
----

$ 17.66K
$ 17.66K$ 17.66K

971.30M
971.30M 971.30M

971,300,681.599125
971,300,681.599125 971,300,681.599125

Kapitalisasi Pasar The Hawk saat ini adalah $ 17.66K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UNBROKEN adalah 971.30M, dan total suplainya sebesar 971300681.599125. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.66K.

Riwayat Harga The Hawk USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.79%

+1.72%

+27.45%

+27.45%

Riwayat Harga The Hawk (UNBROKEN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga The Hawk ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga The Hawk ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga The Hawk ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga The Hawk ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.72%
30 Days$ 0-8.77%
60 Hari$ 0-79.82%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk The Hawk

Prediksi Harga The Hawk (UNBROKEN) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target UNBROKEN pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga The Hawk (UNBROKEN) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga The Hawk berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga The Hawk yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga UNBROKEN pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga The Hawk.

Sumber Daya The Hawk (UNBROKEN)

Situs Web Resmi

Tentang The Hawk

Berapa harga saat ini dari The Hawk?

The Hawk (UNBROKEN) diperdagangkan pada Rp0.30975359278320000, mencerminkan pergerakan harga sebesar 1.71% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran The Hawk dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, UNBROKEN sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif UNBROKEN diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, UNBROKEN mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari The Hawk?

Terdapat 971300681.599125 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat UNBROKEN?

The Hawk saat ini menempati peringkat pasar #10194 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp296899491.32893560000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja The Hawk dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar 1.71% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan The Hawk dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, UNBROKEN menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang The Hawk

Perkembangan Industri Penting The Hawk (UNBROKEN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
01-07 07:35:32Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
01-06 21:10:15Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
01-06 14:41:58Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
01-06 14:28:48Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.