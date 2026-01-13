Berapa harga real-time The Vault Staked SOL hari ini?

Harga live The Vault Staked SOL berada pada Rp2629625.4540, bergerak -3.90% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk VSOL?

VSOL telah diperdagangkan antara Rp2628950.6720 dan Rp2736578.4010, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan The Vault Staked SOL hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana VSOL saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa VSOL menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk The Vault Staked SOL?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp3696682792664.80, The Vault Staked SOL berada di peringkat #267, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami VSOL baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan The Vault Staked SOL dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp4860623.4415, sementara ATL-nya adalah Rp1387014.4010, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar VSOL?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (1404329.219012642 token), kinerja kategori dalam Solana Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Liquid Staked SOL,Liquid Staking, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.