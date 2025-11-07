BursaDEX+
Harga live Trevee Plasma USD hari ini adalah 0.996778 USD. Lacak informasi harga aktual PLUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PLUSD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PLUSD

Info Harga PLUSD

Penjelasan PLUSD

Situs Web Resmi PLUSD

Tokenomi PLUSD

Prakiraan Harga PLUSD

Harga Trevee Plasma USD (PLUSD)

$0.996778
+1.20%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:45:55 (UTC+8)

Informasi Harga Trevee Plasma USD (PLUSD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.922767
Low 24 Jam
$ 1.006
High 24 Jam

$ 0.922767
$ 1.006
$ 1.006
$ 0.755922
-0.93%

+1.29%

-0.14%

-0.14%

Harga aktual Trevee Plasma USD (PLUSD) adalah $0.996778. Selama 24 jam terakhir, PLUSD diperdagangkan antara low $ 0.922767 dan high $ 1.006, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPLUSD adalah $ 1.006, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.755922.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PLUSD telah berubah sebesar -0.93% selama 1 jam terakhir, +1.29% selama 24 jam, dan -0.14% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Trevee Plasma USD (PLUSD)

$ 39.93M
--
$ 39.93M
40.06M
40,063,149.22670561
Kapitalisasi Pasar Trevee Plasma USD saat ini adalah $ 39.93M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PLUSD adalah 40.06M, dan total suplainya sebesar 40063149.22670561. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.93M.

Riwayat Harga Trevee Plasma USD (PLUSD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Trevee Plasma USD ke USD adalah $ +0.01270467.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Trevee Plasma USD ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Trevee Plasma USD ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Trevee Plasma USD ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01270467+1.29%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Trevee Plasma USD (PLUSD)

Trevee currently features two flagship products: Trevee Quest: Formerly known as Warden Quest, this platform revolutionizes the way users acquire gauge votes for protocols such as Curve, Balancer, Bunni, and any compatible veToken or vlToken system. Unlike traditional incentives platforms that risk inefficiency and overpayment, Trevee Quest enables creators to set fixed or ranged reward rates per vote, allowing for targeted, transparent, and cost-effective campaigns. Voters benefit from knowing their exact rewards upfront, while creators can fine-tune their incentives and audience with advanced targeting and exclusion options, all with minimal fees and a seamless user experience.

Trevee Earn: Previously Rings, Trevee Earn introduces meta-assets like USD, ETH, and BTC, offering users diversified earning opportunities. The protocol is designed for extensibility, with the potential to support additional assets and deploy across multiple blockchains. Each deployment can be tailored to the unique characteristics of its host chain, ensuring optimal functionality and adaptability as Trevee Earn expands.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Trevee Plasma USD (PLUSD)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Trevee Plasma USD (USD)

Berapa nilai Trevee Plasma USD (PLUSD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Trevee Plasma USD (PLUSD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Trevee Plasma USD.

Cek prediksi harga Trevee Plasma USD sekarang!

PLUSD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Trevee Plasma USD (PLUSD)

Memahami tokenomi Trevee Plasma USD (PLUSD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PLUSD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Trevee Plasma USD (PLUSD)

Berapa nilai Trevee Plasma USD (PLUSD) hari ini?
Harga live PLUSD dalam USD adalah 0.996778 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PLUSD ke USD saat ini?
Harga PLUSD ke USD saat ini adalah $ 0.996778. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Trevee Plasma USD?
Kapitalisasi pasar PLUSD adalah $ 39.93M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PLUSD?
Suplai beredar PLUSD adalah 40.06M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PLUSD?
PLUSD mencapai harga ATH sebesar 1.006 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PLUSD?
PLUSD mencapai harga ATL 0.755922 USD.
Berapa volume perdagangan PLUSD?
Volume perdagangan 24 jam live PLUSD adalah -- USD.
Akankah harga PLUSD naik lebih tinggi tahun ini?
PLUSD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PLUSD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Trevee Plasma USD (PLUSD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

