Harga Uranus Hari Ini

Harga live Uranus (URS) hari ini adalah $ 0.00005317, dengan perubahan 0.86% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi URS ke USD saat ini adalah $ 0.00005317 per URS.

Uranus saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52,978, dengan suplai yang beredar 996.44M URS. Selama 24 jam terakhir, URS diperdagangkan antara $ 0.00005247 (low) dan $ 0.0000556 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00759284, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000484.

Dalam kinerja jangka pendek, URS bergerak -0.63% dalam satu jam terakhir dan -23.37% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Uranus (URS)

Kapitalisasi Pasar $ 52.98K$ 52.98K $ 52.98K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 52.98K$ 52.98K $ 52.98K Suplai Peredaran 996.44M 996.44M 996.44M Total Suplai 996,436,029.1785957 996,436,029.1785957 996,436,029.1785957

Kapitalisasi Pasar Uranus saat ini adalah $ 52.98K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar URS adalah 996.44M, dan total suplainya sebesar 996436029.1785957. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 52.98K.