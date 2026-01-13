Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Wagmi?

Wagmi beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari WAGMI?

Token ini dihargai sebesar Rp34.93224234374700000, mencatat pergerakan harga sebesar -4.34% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Wagmi?

Wagmi termasuk dalam kategori Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Fantom Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,ZkSync Ecosystem,Base Ecosystem,DWF Labs Portfolio,Kava Ecosystem,Sonic Ecosystem,IOTA EVM Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan WAGMI dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Wagmi?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp64692754608.955200000, menempatkan aset ini di peringkat #2371. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai WAGMI yang beredar saat ini?

Terdapat 1852192943.30891 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Wagmi hari ini?

Dalam satu hari terakhir, WAGMI mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Wagmi berfluktuasi antara Rp34.64768700636600000 dan Rp36.67697595767100000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.