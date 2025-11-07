Harga Wall Street Shiba Hari Ini

Harga live Wall Street Shiba (STIBA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STIBA ke USD saat ini adalah -- per STIBA.

Wall Street Shiba saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 188,744, dengan suplai yang beredar 1.00B STIBA. Selama 24 jam terakhir, STIBA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01904074, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, STIBA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wall Street Shiba (STIBA)

Kapitalisasi Pasar $ 188.74K$ 188.74K $ 188.74K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 188.74K$ 188.74K $ 188.74K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

